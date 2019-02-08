Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 30 yıl boyunca menajerliğini yapan Nevzat Takmaz, geçtiğimiz günlerde “Plak ve Ben Dergisi”ne verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Hep yoğun bakımdaydı. Bir ara kendine geldi. ‘Yanımızda bizi bekleyen, yardımcı olacak biri var mı? Canım kebap istedi’ dedi. ‘Kimse yok’ deyince koskoca Müslüm Gürses’in gözünden yaşlar geldi. İlk kez ağladığını gördüm. O dağ gibi adam bir anda çöktü. Bir daha konuşamadık. Daha sonra da fenalaştı."

Muhterem Nur, Nevzat Takmaz'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Nur, "İsminizi açıklamak istemiyorum. Altı yıl bitiyor eşimin aramızdan ayrıldığı. Şimdi kalkmış ileri geri saçma sapan beyanlarda bulunuyorsunuz. Benim eşim, 33 yıl evli kaldık, onun ağladığını ben hiç görmedim. Hastanede senden hiçbir şey istemedi, benden istedi, ben ona buldurup yedirdim. Sen 4 ay onu hastanede bedava beklemedin. Benim eşim anlattığın gibi yorucu çalışmadı. Hem sizin benimle ne davanız var ki? Kendinize gelin. Daha fazla ileri gitmeyin. Ben konuşmak istemiyorum, isminizi açıklamıyorum. Bugün başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Ağzımı açtırmayın ve eşimi de mezarında rahat bırakın. Siz menajer değilsiniz" ifadelerini kullandı.