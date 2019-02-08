62 yaşına giren ünlü sanatçı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak doğum gününü kutlayanlara, dualarıyla yanında olanlara teşekkür etti.
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra mesaj
08.02.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
18 Ekim 2018'den beri hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in bugün doğum günü. Erbil, aylar sonra sevenlerine bir mesaj gönderdi.
Etiketler : Mehmet Ali Erbil,
603315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/603315.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER