Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti? Survivor yayınlandığı her yıl türk televizyonlarında başarıdan başarıya koşuyor. Bu yıl alışılan konseptin dışına çıkılarak. Türkiye- Yunanistan'a karşı yarışıyor. İzleyenler Survivor tutkularının yanına bir de milli duyguları ekleyerek ekran başına kilitleniyor. Türk takımında gruplaşmalar daha başından başladı. Üst üste dokunulmazlık oyunlarını da kaybeden Türk takımı ada konseyinde gitmeleri için isimleri belirledi. Oy çokluğu ile Kader ilk gitme adayı oldu. Hemen ardından ise Sude'nin söylediği isim performansını ve takımla olan diyaloguna baktığını söyleyerek Okay'ın ismini söyledi. Böylelikle ikinci gitme adayı Okay oldu. Üçüncü gitme adayı ise Bora'nın söylediği Atakan oldu. Survivor'da kim gitti, kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? 2019 Survivor elenen isim kim? tüm bu soruların cevabı belli olur olmaz haberimizde olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışma programı Survivor'da dün akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Yunan takımı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı durumu eşitledi ve iki takım yarışmacıları arasında final oyunu oynandı. 3 olanın kazanacağı final etabında Yunan takımı daha başarılı olan taraf oldu ve bu hafta dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylelikle bu hafta elenecek olan ismin Türk takımından olacağı garantilendi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımından ilk eleme adayı takım kararıyla Kader oldu.

Bayanlarda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sude ikinci eleme adayı olarak Okay'ı söyledi ve Okay ikinci eleme adayı oldu. Üçüncü eleme adayını ise erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora belirledi ve üçüncü eleme adayı Atakan oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da geçen hafta Yunan takımından 3 eleme adayı çıkmıştı. Demi, İoulieta ve Spyros arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Demi oldu.

HAKAN BİRİNCİ DERECEDEN YANDI



Survivor 2019 tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı'dan bir paylaşım geldi.Survivor 2019'un 6. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları büyük bir mücadele sergiliyor. Bu mücadeleler sırasında yarışmacılar da zorluklarla uğraşıyor. Son olarak MasterChef'ten Survivor'a transfer olan Hakan Kanık, güneş mağduru oldu. Acun Ilıcalı Instastory'den paylaştığı fotoğrafın üzerine ''Survivor mağduru'' diye yazdı.Güneş'in altında fazla kalan Hakan Kanık'ın görüntüsü fotoğrafa böyle yansıdı.