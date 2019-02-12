Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'a yeni bir isim katıldı. Evleneceksen Gel programında yer alan Kaan Güvenilir yarışmada yer alacak.

AZİM KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.