Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan’ın çok konuşulan filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat’ta sinemalarda gösterime girmişti. Vizyona girişinin öncesinde de, sinema salonlarıyla ilgili tartışmaların da etkisiyle epey konuşulan film, gösterime girdikten sadece iki hafta sonra Netflix’e geldi.

Netflix’in konuyla ilgili olarak gönderdiği basın açıklamasında; “Türkiye dahil, ABD’den İngiltere’ye, Kanada’dan Danimarka’ya, 190’dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul’un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.” deniliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Kararın ardından sinemada izlemeye giden sosyal medya kullanıcıları kullanıcıları tepki gösterirken, filmi izlemek isteyip henüz filme bilet almamış olan sosyal medya kullanıcıları ise olumlu yorumlarda bulundu.

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı’nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.