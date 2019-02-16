Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde bulunan tanzim satış noktasını sanatçı Metin Şentürk ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ziyaret etti. Tezgahın arkasına geçen Başkan Aydıner ve Şentürk vatandaşların istediği sebze ve meyveleri poşetleyip tartarak verdiler. Bu sırada bazı vatandaşlar fırsatçılara karşı tepki göstererek tanzim satış noktalarının fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdi. Bir vatandaş kendisine bez çanta verilmediğini ifade ederek Şentürk’ten çanta istedi. Bunun üzerine Şentürk vatandaşla yakından ilgilendi. Şentürk kimi zamanda esprili tavırlarıyla fiyatların göz doldurduğunu söyledi.



“Fiyatlar göz doldurucu”



Sanatçı Metin Şentürk, “ Biz mesaj vermek adına buradayız. Bunun da amacı var. Vatandaşımızın hakkına hukukuna el uzatan bazı vatandaşlarımıza verilmesi gereken bir dersti. Bu bir seçim derdi değil geçim derdidir. Fiyatlar göz doldurucu o yüzden böyle yerler vatandaşın işini kolaylaştırmak açısından şuan ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kuyrukta tepki gösterenlere de hak veriyorum. Ama bu geçici bir süredir herkes dersini alınca normale dönecektir” dedi.



“ Pazarda fiyatlar çok yüksek bu hizmetten çok memnunuz”



Pazara gittiğini ancak pazarda hiç indirim olmadığını söyleyen vatandaş “Pazarda fiyatlar çok yüksek bu hizmetten çok memnunuz. Olması gerekiyordu. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Tanzim satışlarıyla ilgili konuşan Münire Çelik “Fiyatlar çok güzel çok uygun Allah devletimizden razı olsun. Pazara göre çok fark ediyor” dedi.

Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Osman Yiğit, “Alışveriş yapmaya geliyoruz patates yok bu saatte çoğu ürünler erken bitiyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı fiyatlar ne kadar uygun olursa olsun ihtiyacını göremediğin zaman sıkıntı büyük” ifadelerini kullandı.



“Fiyatlar arasında yarıdan fazla fark var”



Bu hizmetten çok memnun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Tefeciler, depocular, çürükler, çamurlar, balçıkların elinden bizi kurtardınız çok şükür çok memnunuz. Fiyatlardan memnunum Çukurçeşme’den geliyorum. Tabi ki çok çok memnunuz bu durumdan da memnunuz fiyatlardan da memnunuz. Bütün Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Çok önemli bu durum. Fiyatlar arasında yarıdan fazla fark var” ifadelerini kullandı.