Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derdim Olsun şarkısıyla rekor üzerine rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın, yurt dışından gelen konser teklifi için 130 bin TL istediği iddia edildi.

TEK ŞARKI İÇİN 130 BİN TL

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan "Derdim Olsan" adlı rap arabeks tarzındaki şarkısı Youtube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı. Yurt dışından konser teklifi alan Reynmen'in tek bir şarkı söylemek için 130 bin TL istediği iddia edildi. Şimdiden 3 kulüple anlaşma imzalayan Reynmen 2 kişilik ekibini de yanında istiyor. Uçak seyahatlerinde business-class biletini de şart koşuyor.