Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti. Nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Engin Altan Düzyatan’la çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Özil, altına da “Çok keyifli geçen set ziyareti” diye not düştü. Özil’in TRT 1’in Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerini yakından takip ettiği biliniyor. Özil daha önce de Abdülhamid’i canlandıran Bülent İnal’ın daveti üzerine Payitaht Abdülhamid setini ziyaret etmişti.