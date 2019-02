Türkiye Gazetesi

Dumlupınar denizaltısında hayat mücadelesi veren 81 kahramanın hikâyesi sinema filmine konu olacak. Hazırlıkları bir sene önce başlayan “Dumlupınar” isimli filmin yapımcılığını “Ayla” ve “Müslüm” gibi çok izlenen filmlere de imza atan Mustafa Uslu üstlenecek. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı projede, 87 metre derinlikte hayat mücadelesi veren kahramanları Timuçin Esen, Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncular canlandıracak. Senaryosunu ise Mert Dikmen kaleme aldığı Dumlupınar’ın kahramanlarının sarsıcı hikâyesinde Farah Zeynep Abdullah da rol alacak. “Dumlupınar”ın müziklerinde ise “Ayla” filminde olduğu gibi Fahir Atakoğlu imzası bulunacak. Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilecek filmin senaryo yazımı için de “The Gatfather”, “La La Land”, “My Week with Marilyn”, “The Great Gatsby”, “The Place Beyond the Pines” gibi filmlerde senaryo doktorluğu ve oyuncu koçluğu yapan Greta Seacat ile çalışılıyor. Ön hazırlığına Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in danışmanlığında devam edilen filmin 2020 senesinin Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.

66 yıl önce trajik kaza

Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri yaşandığında takvimler 4 Nisan 1953’ü gösteriyordu. Dumlupınar denizaltısı, İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı’nın derinliklerine gömüldü. Bu kazayı hafızalara kazıyan ise denizaltının içinde sığındıkları küçücük bölmede ölüm kalım mücadelesi veren denizcilerin tarihe kalan son sözleriydi. Seksen yedi metre derinlikteki askerler kurtuluşlarının kolay olmayacağının farkındaydı. Belki de bu yüzden Astsubay Selâmi Özben’in tarihe geçen sözleri duyuldu: Sağ olun... Vatan sağ olsun!