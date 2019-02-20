Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizinin iki kahramanı Selin Sezgin ve İsabella Damla Güvenilir, Peru’da bir yarışa girdi. Peru Latina TV’nin organize ettiği yarışmada yapımın anne ve kızını canlandıran ikili en iyi oyuncular kategorisinde seyircinin de isteği üzere ‘en iyiler’ kategorisinde oy topluyor. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Selin Sezgin yarışırken En İyi Çocuk Oyuncu kategorisinde İsabella Damla Güvenilir yarışıyor.