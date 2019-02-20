Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın İnkumu tatil bölgesinde, patlama sesleri üzerine jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Bu sırada sahilde çekim yapan Berat Toksöz jandarma ekiplerine torpil tarzı patlatıcı patlattığını ve seslerin bundan kaynaklandığını beyan etti.

'JANDARMAYA YAKALANDIK'

Gerçek ise günler sonra Berat Toksöz’ün o anlarda çektiği video ile ortaya çıktı. Berat Toksöz, “Havai Fişekle Ateş Etmek” başlığı ve “Jandarmaya Yakalandık” notuyla çektiği videoyu YouTube sayfasına yükledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Video görüntülerde Toksöz’ün havai fişekle ateş denemesi kayıt altında olunca jandarma ekipleri Toksöz’e 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza kesildi.