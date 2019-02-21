Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanyada dansçılık hayatından sonra productor olarak yoluna devam eden kuzeni Engin Çap ile ortak bir çalışma yapan DJ Ecem Aka, yine yurt dışında Rap müzikte büyük sükse yapan Metin Şeker desteğiyle yeni çalışmasını tamamladı.



Söz ve müziği Engin Çap imzası taşıyan “Para” isimli esere FUEGO Club’de Ozan Kaan Erkan yönetmenliğinde performans klib’i çeken muhteşem 3’lü “Son dönemin eğ eğlenceli çalışması geliyor” dediler. DJ ecem aka klip çalışmasına çok önem verirken çekimlerde Burak Öget imzalı özel tasarım kıyafetiyle imzasını attı. Başarılı DJ Ecem Aka “Ben kendi görselimi işe koymazsam ne kadar iyi iş olursa olsun dikkat çemez, Burak Öget sağolsun beni bu sıkıntıdan kurtardı ama bir klip parasıda hazırladığı kıyafete gitti” dedi.