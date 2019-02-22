Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide oldukça renkli bir karakteri canlandıran Kantarcılar, sahne gereği yaptığı ‘Abi! Abi!’ ikilemesi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Sahne, akım haline gelirken, Kantarcılar’a çok sayıda video gönderildi, çok sayıda tweet atıldı.

Ünlü oyuncunun performansı çok konuşulurken, Kantarcılar’ı partneri Devrim Özkan da yalnız bırakmadı. “Abi! Abi!” ikilemesine bir video da Devrim Özkan’dan geldi. İzleyenler, kahkahalarını esirgeyemedi.

“Vuslat” Hakkında

Vuslat, bir “aşk yolculuğu” nun serüvenini anlatıyor. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkânsız aşkların hikayelerinden ilham alan “Vuslat”, İbn Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyununun üzerine inşa ediliyor. Bu oyun, İslam tasavvufunda kişinin “İnsan-ı Kâmil” olma yolculuğundaki 101 basamaktan oluşuyor. Oyunun her basamağındaki maddeler ise “iyi insan” olmak için gereken temel insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı irdeliyor.