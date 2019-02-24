Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da, iki takımın nefes kesen mücadelesi devam ederken, yarışmacıların çıkışları da ilginç anlara sahne oluyor.

"SEN ON YILDIR SURVIVOR İZLİYORSUN"



Hikmet Tuğsuz oyunda yarışmacının önüne geçip geçemeyeceğini sordu. Acun Ilıcalı bu soruya sinirlenerek Hikmet Tuğsuz'a, yarışmacının önüne geçemeyeceğini söyledi. Ilıclaı daha sonra kinayeli olarak Hikmet'e rakibe çelme de takamayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, "Bağıracaksın, önüne geçemezsin. Sen on yıldır Survivor izliyorsun, önüne geçen gördün mü hiç?" diyerek şakayla karışık tepkisini dile getirdi.