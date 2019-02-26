Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal 7 ekranlarının fenomen günlük dizi filmi Elif’in Leman karakterini canlandıran Parla Şenol, yeni dönem oyuncuları beğendiğini ifade etti. Usta oyuncu Parla Şenol “Yeşilçam dönemindeki oyuncularla bugün ki oyuncuları kıyas edilmesine şaşırıyorum. Aile baskısı ve imkansızlıklar içinde yapılan işlerle geniş imkanlar ve aile desteğiyle yapılan iş kıyaslanır mı? En yakınımda içinde olduğum Elif dizisindeki genç oyuncular civa gibi güzel, yakışıklı ve eğitimli, Elif dizisi bir oyunculuk okulu gibi… Tecrübe ile genç yeteneklerin buluştuğu ender yapımlardan, tecrübelerimi paylaştığım içinde mutluyum” dedi. Televizyonun oyunculuk mesleğine büyük desteği olduğunuda ifade eden Parla Şenol, beni Türkiye biliyordu, Elif dizisi 50 ülkede yayında ve yurt dışından da teklifler almaya başladım ifadesinde bulundu.