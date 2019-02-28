Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.
Hande Erçel yaşadığı zor günleri anlattı: Çok özlüyorum
28.02.2019 - 18:12 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marie Claire'in mart sayısına röportaj veren Hande Erçel, ocak ayında vefat eden annesi Aylin Erçil hakkında ilk kez konuştu.
Etiketler : Hande Erçel,
607715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/607715.aspx
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