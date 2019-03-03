Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019'da heyecan dorukta. Survivor'da Türk takımına dahil olan tecrübeli yarışmacı Sabriye ile Bora arasında ipler gerildi. Sabriye, Bora'nın Seda kızların en iyisi demesiyle kendisinin ve diğer kızların motivasyonunu düşürdüğünü dile getirdi. Sabriye ile Bora hem seromoniden önce hem seromoni de tartıştı. Acun bu tartışmayı tüm detayları ile konseyde masaya yatırdı. Türkiye Yunanistan'a karşı verdiği mücadelede dokunulmazlığı kaybetti. Oy çokluğu ile ilk eleme adayı Ecem oldu. Bireysel dokunulmazlığı sahibi Melisa performansı sebep göstererek Okay'ın ismini söyledi. Erkekler de bireysel dokunulmazlığın sahibi Yusuf strateji yaparak oy potensiyeline inandığını söylerek Hakan'ın ismini söyledi. Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor'da elenen isim kim? Survivor 2019 eleme, Survivor'da eleme adayları kim oldu? tüm merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

13. sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un bu sezonki 18. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Rekabetin tavan yaptığı Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda sakatlıklar da yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Yunan takımı kazandı.

Böylelikle dün yapılan haftanın birinci dokunulmazlığını Türk takımı kazandığı için iki rakip arasında final etabı yapıldı.

Türk ve Yunan takımı finalde bayrak yarışı oynadılar. Kazanan ise Yunan takımı oldu. Dolayısıyla bu hafta adaya veda edecek isim geçtiğimiz hafta olduğu gibi Türk takımından olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isim erkeklerde Yusuf, Kızlarda ise Melisa oldu.

Bu sonuçla birlikte Yusuf ve Melisa bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu ve ada konseyinde bir eleme adayı belirleme hakkı kazandı.

ECEM ONARAN KİMDİR?

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Ecem, atletizme 8 yaşında başladı. Fenerbahçe koordinatörlerinin kendisini keşfetmesi sonucu bu kulübe dahil oldu. 2001'de kapalı salon 300 metre Türkiye rekorunun sahibi oldu. 2002'de 400 metrede tek yarışta dört farklı yaş kategorisinin Türkiye rekorunu elde etti.

2003 yılında koştuğu 55.89'luk 400 metre derecesi ile Avrupa’nın en iyi derecesi ödülünü aldı ve 13 yaşında A Milli Takım’a giren ilk Türk kız sporcu seçildi. Aynı süre zarfında, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Hizmet Veren En İyi Kadın Sporcular ödülüne layık görüldü.

Yılmaz Sazak Uluslararası atletizm yarışmasında 100 metre Yıldız Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yine milli takım forması altında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda 400 metre şampiyonu oldu. Beyrut'ta yapılan Gençlik Olimpiyatları'nda 200 metrede genç olimpiyat 3.'sü oldu. Senelerce üst üste 100, 200, 300 ve 400 metrede kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni oldu. Şu anda profesyonel hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.

OKAY KÖKSAL KİMDİR?

6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı. 2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.

2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı. 2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü’nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.

HAKAN KANIK KİMDİR?

1999’da İstanbul’da dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı'ın asıl mesleği ise komiliktir. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Masterchef yarışmasında yarı finale kadar gelme başarısını elde eden Hakan Kanık, basketbol sporuyla ilgileniyor ve vücut geliştirme ile ilgileniyor.

İşte, Hakan Kanık'ın Survivor öncesi açıklamaları;

“Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir.”