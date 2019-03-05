Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl içerisinde yayınlanacak EP serisinin ilk albümü olma özelliğini de taşıyan albümün ilk klibini, aynı zamanda albüme de adını veren Yaralandım şarkısına çeken Çoban, hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sözü ve müziği Nalan Tokyürek'e ait olan şarkıyı Alper Atakan yönetiminde yeniden düzenleyen genç şarkıcı, klip içinse yönetmen Kemal Başbuğ'u tercih etti.

Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif gibi halk ozanlarının evrensel ezgilerinin yeni nesil temsilcisi olarak gösterilen ve özellikle bozlak performansları ile hafızalarda yer edinen Çoban, bu albümle birlikte müziğin her kulvarındaki iddiasını ortaya koymuş oldu.