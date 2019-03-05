Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında RMS müzik prodüksiyon etiketiyle çıkardığı “Hacivat” adlı şarkı, Anadolu Rock Pop müziğinde ulaşılması zor olan rakamlara ulaşırken , youtube kanalında 1 milyonu aştı. Başarılı şarkıcı Fahri İlker şimdilerde radyolarda ve sosyal medyada kendinden “Dargınım “ şarkısıyla kendisinden sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Söz müziği kendisine ait olan “Dargınım “ şarkısı çıktığı ilk günden bu yana sevenlerinden tam not alırken,” şarkı Net d de on beş gün içerisinde yarım milyon kişi tarafından izlenirken sosyal medyada da milyonlara ulaştı. Hayranları Fahri İlker'e sosyal medyadan övgüler yağdırmaya devam ediyor.