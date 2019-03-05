Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albüme adını veren “Zor Yıllar” isimli eserin kardeşi Ahmet Kaya için yazılıp yorumladığını ifade eden usta yorumcu Mustafa Kaya, son günlerde çok konuşulan Ahmet Kaya filmi içinde konuştu. Usta yorumcu Mustafa Kaya “Ahmet Kaya filmi ben olmadan olmaz, Ahmet’i en iyi tanıyan benim yaşadıklarını da bilenim, bana danışılmadan yapılacak olan Ahmet Kaya filmi mutlaka eksik kalır ve içinde yanlışlar barındırır. Ahmet Kaya’yı benden iyi oynayacak bir oyuncuda yok, Ahmet’in bakışlarını, tepkilerini ve duygularını en iyi bilenim, isteyen oyuncu istediği kadar çalışsın altından kalkamaz. Ben Ahmet Kaya filminden gelir değil kardeşimin doğru anlatılmasını bekliyorum” dedi. Usta yorumcu Mustafa Kaya, müzik dünyasındaki yolculuğuna hızlı adımlarla başlarken sır dolu bir yaşamada ışık olacağa benziyor.