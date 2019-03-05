Albüme adını veren “Zor Yıllar” isimli eserin kardeşi Ahmet Kaya için yazılıp yorumladığını ifade eden usta yorumcu Mustafa Kaya, son günlerde çok konuşulan Ahmet Kaya filmi içinde konuştu. Usta yorumcu Mustafa Kaya “Ahmet Kaya filmi ben olmadan olmaz, Ahmet’i en iyi tanıyan benim yaşadıklarını da bilenim, bana danışılmadan yapılacak olan Ahmet Kaya filmi mutlaka eksik kalır ve içinde yanlışlar barındırır. Ahmet Kaya’yı benden iyi oynayacak bir oyuncuda yok, Ahmet’in bakışlarını, tepkilerini ve duygularını en iyi bilenim, isteyen oyuncu istediği kadar çalışsın altından kalkamaz. Ben Ahmet Kaya filminden gelir değil kardeşimin doğru anlatılmasını bekliyorum” dedi. Usta yorumcu Mustafa Kaya, müzik dünyasındaki yolculuğuna hızlı adımlarla başlarken sır dolu bir yaşamada ışık olacağa benziyor.
Mustafa Kaya:Bensiz Ahmet Kaya filmi olmaz
05.03.2019 - 22:09 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hayat müzik etiketiyle çıkardığı “Zor Yıllar” isimli 11 şarkılık albümüyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya, 25 yıllık aradan sonra müzik dünyasına döndü.
Etiketler : Mustafa Kaya,
608692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/608692.aspx
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