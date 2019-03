Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculukta Jön kavramına inanmadığını ifade eden yakışıklı oyuncu Nevzat Can “ Yeşilçam döneminin kapanmasıyla Jön kavramıda tarih olmuştur. Her dizi veya sinemada herkesin ayrı seveni var, izleyici kimi seviyorsa jön’ü odur. Sadece yakışıklıya Jön deniyorsa ben Ankara’da dikmende büyüdüm bizim mahalle Jön dolu, Jön dönemi Yeiilçam’ın efsane isimleriyle kapandı” dedi. Genç kız hayranlarının ilgisinden memnun olduğunu fakat utangaç yapısı yüzünden iletişimde bazen eksik kaldığınıda sözlerine ekledi. Elif isimli günlük dizi filmde fiziği yanında oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çeken Nevzat Can, yaz aylarında bir sinema filmi çekimleri için görüşmelere başladığını da ifade etti.