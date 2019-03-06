Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Staff film’in Eyüp Üstün’ün üstlendiği TRT’nin fenomen dizisi ‘Kalk Gidelim’e Ali Demir karakteriyle dahil olan Sinan Albayrak, yeni yaşını dizinin çekimlerinin yapıldığı Muğla’nın Yeşilyurt ilçesinde kutladı.

Ufuk Özkan, Mehtap Bayri,Ayça Varlıer,Erkan Sever ve tüm oyuncu kadrosunun bulunduğu setteki doğum günü sürprizi Sinan Albayrak’ı şaşırttı. Gördüğü ilgiden ve sürprizden çok memnun kalan Sinan Albayrak şunları söyledi .. "Meslek hayatımda ilk defa sette doğum günü sürpriziyle karşılaştım. Başta ‘Kalk Gidelim’ dizimizin yapımcısı Eyüp Üstün’e ve tüm oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.