Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından helallik istedi.

''KENDİSİNE ULAŞMAYI ÇOK İSTEDİM''

Tayfun, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" ifadelerini kullandı. Emrah'ın oğluyla görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu oldu.