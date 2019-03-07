Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün görülen davada sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu ilk kez yüz yüze geldi. Dava sonrasında basın açıklaması yapan Kural, ülke gündeminde birçok önemli konu varken özel hayatıyla kamuoyu önüne gelmekten ve gündemi meşgul etmekten dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Kural, hakkında yapılan şikayetten bu yana mümkün olduğunca konuşmamaya ve fikir beyan etmemeye çalıştığını, yargıya intikal etmiş bir konuda kamuoyu ve mahkemeyi yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirtti.

“Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçek değildir”

Ahmet Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üzerime zorla yapıştırılmak istenen ‘kadına şiddet uygulayan adam’ yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki ben 'şiddet' uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk.”

Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasına ilk karar açıklandı! Duruşma ertelendi Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet Kural, ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Evde 3-5 saat daha içtikten sonra içimde olan şüpheden dolayı aynı soruyu (aldatma) sormakta ısrar ettim. Bana, 'evet senin canını yakmak istedim' diyerek o kişiyle birlikte olduğunu söyledi. O anda hayal kırıklığına uğradım ve derhal evden gitmesini istedim. Elimden tuttu, bileklerimi kavradı. Bileklerimi kurtarmak için kendimi çektim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kural, “Olaydan sonra ilk kez karşılaştınız, neler hissettiniz?” sorusuna, “İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin” cevabını verdi. Kural, Sıla’nın yeni şarkılarında kendisine bir gönderme yapılıp yapılmadığı sorusuna ise, “Geçmişte bana yazıldığı söylenen aşk şarkıları ne kadar gerçekse, ki şimdi bunların gerçek olmadığını anladım. Bu şarkıların da benimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Davanın ikinci celsesi 22 Nisan tarihine ertelendi.