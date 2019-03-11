62. bölümde canlandıracakları golf sahnesine hazırlanan Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Sinan Albayrak çekim öncesi 1 hafta boyunca İstanbul’da özel ders aldılar. Ders boyunca çok eğlenen Ufuk Özkan, “Bu yaşımıza kadar golfe meraklı değildik; ancak bu derslerden sonra herhalde Muğla’da golf olmadan yaşayamayacağız. Sete dönelim ilk işimiz diğer ekip arkadaşlarımıza da öğrendiklerimizi aktarmak olacak.” dedi.
Kalk Gidelim'in erkek oyuncuları golf dersinde
11.03.2019 - 00:26 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT 1’in sevilen dizisi Kalk Gidelim oyuncuları Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Sinan Albayrak İstanbul’da özel golf dersleri aldı.
Etiketler : TRT 1,
609654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/609654.aspx
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