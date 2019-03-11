Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

62. bölümde canlandıracakları golf sahnesine hazırlanan Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Sinan Albayrak çekim öncesi 1 hafta boyunca İstanbul’da özel ders aldılar. Ders boyunca çok eğlenen Ufuk Özkan, “Bu yaşımıza kadar golfe meraklı değildik; ancak bu derslerden sonra herhalde Muğla’da golf olmadan yaşayamayacağız. Sete dönelim ilk işimiz diğer ekip arkadaşlarımıza da öğrendiklerimizi aktarmak olacak.” dedi.