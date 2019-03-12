Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculuk kariyerindeki başarısını yeteneği yanında güzelliğiyle de desteklemeyi iyi bilen Burcu Karakaya, aile bağlarını da sıkı tutuyor. Elif isimli günlük dizinin güzel oyuncusu Burcu Karakaya, bulduğu her fırsatta İzmir’de yaşayan ailesini ziyareti eksik etmiyor. Havalar güzelleşmesiyle birlikte haftada 1 soluğu İzmir’de alan Burcu Karakaya anne ve babasından sonra ilk fırsatta kuzenleriyle İzmir’in tadını çıkarıyor. Kuzeni Dila Serfiçeli ile görüntülenen Burcu Karakaya “Ailem hayatımdaki en önemli dayanağım. İstanbul’un kargaşasından bunalıyorum ve kaçıyorum. Oyunculuğum hakkında en güzel eleştirileri ailemden ve kuzenlerimden alıyorum, bazen acımasız eleştirseler de ders çıkarıyorum” dedi. İzmirli güzel oyuncu Burcu Karakaya, sezon finaline kadar İzmir, İstanbul arasında mekik dokuyacağa benziyor.