Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul 139.bölümüyle yine nefes kesti. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş'te Ertuğrul Bey'in yeğeni ve Selcan Hatun'un oğlu olan Süleyman öldü. 5. sezon itibariyle diziye katılan oyuncu Halit Özgür Sarı böylece dizden ayrılmış oldu.

Peki Süleyman gerçek tarihte nasıl ölüyor?

Süleyman 16-17 yaşlarına gelmiş en az dedesi Süleyman Şah kadar cesur ve korkusuz bir alp olmuştur. Diriliş Ertuğrul'da tarih kitaplarından yer alan bilgilere göre Süleyman gerçek tarihte var mı yok mu bilinmiyor.