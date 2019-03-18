Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı. Özçivit rolü için elinden gelen gayreti gösteriyor.

OSMANLI TARİHİ HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ ALIYOR

Yeni sezonda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.