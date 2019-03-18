Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından beslediği papağana uyguladığı işkence görüntülerini paylaşarak infiala yol açan Murat Özdemir, yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

İŞKENCE GÖREN PAPAĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Bahtiyar isimli papağan ise sol bacağının diz ekleminden çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve ancak tedavi gördüğü veterinerde hayatını kaybetmişti.

"ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Aylar sonra ortaya çıkan Murat Özdemir, bir video yayınlayarak herkesten özür diledi. Özdemir, videosunda "3 senedir bakmakta olduğum papağanla bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı bütün hayvan haklarından, papağanımdan, tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı'dan özür diliyorum. Lüften özrümü kabul edin." dedi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Murat Özdemir'in kilo almış ve sakallı hali de dikkatlerden kaçmadı. Özdemir'in videosuna "Giden canın kırılan kalbin özrü olmaz çünkü eskisi gibi olmaz" gibi yorumlar yapıldı.