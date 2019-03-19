Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği yeni stand up gösterisinin ilkini TİM Show Center'da gerçekleştirdi.

YIL SONUNA KADAR SEYİRCİYLE BULUŞACAK

TİM Show Center'da izleyicisinin karşısına çıkan Yılmaz'ın gösterisi büyük ilgi gördü. Mart ve Nisan ayı biletleri satışa sunulduğu gün, saatler içinde tükenen şovun Mayıs ayı biletleri ise çok yakında satışa sunulacak. Diamond Elite Platinum Plus gösterisi yeni sezonda da Eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar seyirciyle buluşmaya devam edecek.