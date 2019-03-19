Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Müjdat Gezen  ve avukatı katılmazken, müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı hazır bulundu.
Mahkeme hakimi, sanık Gezen'in duruşmada hazır olmadığını, avukatının  da mazeret bildirmediğinin görüldüğünü tutanağa yazdırdı.
 
Müşteki Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, şikayetlerinin devam ettiğini  belirterek, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık duruşmaya dördüncü celse olmasına  rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz."  dedi.
 
Müşteki Burhan Kuzu'nun davaya katılan olarak kabulüne karar veren  mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmalara gelmeyen, bu celse de  herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanık Müjdat Gezen hakkında  zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma, ertelendi.
 
Davanın geçmişi
 
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat  Gezen'in, 20 Şubat 2017 tarihinde Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının  ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı,  eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtmişti. 
 
Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun  soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve  saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında  "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise  Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması  istenmişti.