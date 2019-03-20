Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ilk albümü ve klibi 'Motivasyon'dan sonra ikinci klibini 'Bedeni Mahvet' şarkısına çeken rock sanatçısı Erdem Genç, bu sefer demir parmaklıklar ardından sesleniyor. Kafes dövüşünde Genç’in hakemliği karşılaşan güzel oyuncular, şarkı sözleri eşliğinde hünerlerini sergilediler. Erdem Genç'in özel tasarım mikrofonunun dikkat çektiği klipte müzisyenler de parçanın yüksek ritmine uyum sağlıyor.

Sarıyer’de bir kickbox salonunda gerçekleşen çekimlerden önce Rus modeller şampiyon eğitmenler Aygün Kutlu ve Fehmi Ergüven’den yumruk ve vuruş dersleri aldılar. Ardından kafese geçen modeller sanatçı uğruna tüm hünerlerini sergilediler. Kıyasıya mücadelenin galibi ise klibin sonunda belli oldu.

Çekimlerde klibin aynı zamanda yönetmenliği yapan Özgür Güngör gitarları çaldı. Görüntü yönetmenliğini Cem Yetiz üstlenirken sahne arkası çekimlerini Görkem Genç ve Burak Altan gerçekleştirdi.

Tanıtım konseri 26 Mart'ta

Çeşitli sürprizlerin ve konuk sanatçıların yer alacağı Motivasyon albümü tanıtım konseri 26 Mart 2019 Salı Dorock XL Beşiktaş’ta gerçekleşeceği ve ücretsiz olacağı bildirildi.

Erdem Genç kimdir?

YTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Erdem Genç, Boğaziçi Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi ve Özyeğin Üniversitesi’nde MBA eğitimi aldı. Şan eğitimini ise Pentagram grubu vokalisti Murat İlkan ve İTÜ konservatuarından soprano Günay Acar ile tamamladı.

Lise yıllarından beri müzik gruplarında yer alan Genç’in 2003’te Dreams Have No Limits (Düşlerin Sınırı Yoktur) adlı bir de demo/EP kaydı bulunuyor. Erdem, Varillaz ve Ritmbox gruplarıyla perküsyon çalıp ritim atölyeleri düzenliyor. Ayrıca kişisel gelişim ve edebiyat alanlarında yayınlanmış dört kitabı bulunuyor. Bunun dışında Türkiye’nin En Başarılı Genci, Yılın Genç Girişimcisi gibi ödüllerin de sahibi.