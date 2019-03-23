Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin Birol Güven imzalı dizisi Çocuklar Duymasın'da reytinglerdeki kötü gidişat sürüyor.

TUTKU KARAKTERİ YENİDEN DİZİYE DÖNDÜ

Dizinin 73. bölümünde düşük reytinglere çözüm bulmak amacıyla senaryoda yeni bir düzenleme yapılsa da bu değişiklik de ekranların fenomen dizisini kurtarmaya yetmemişti. Kanal D yönetimi bu durum üzerine yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerde ise Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın yer aldığı dizi için flaş bir karar aldı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki haftadan itibaren Perşembe akşamları yayınlanmasına karar verildi.

Tutku karakterinin diziye yeniden dönmesine rağmen reytinglerdeki düşüşü engelleyemeyen Kanal D'nin bu kararıyla Çocuklar Duymasın'ın izlenme oranı artacak mı merakla bekleniyor.