Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göbeklitepe'de geçen bir hikayeyi takip eden "Atiye", genç ressam Atiye’nin gizem dolu maceralarını işliyor. İstanbul'da sıradan bir hayat süren Atiye, dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan kazı çalışmalarıyla sıra dışı bir maceraya atılır. Çalışmaları yürüten Erhan, Göbeklitepe ile Atiye arasındaki gizemli ilişkiyi işaret eden bir sembol keşfeder. Atiye, bu antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir ve gizem perdesi aralandıkça geçmişle geleceği sorgulamaya başlar. "Atiye"nin oyuncu kadrosunda Beren Saat'e Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler eşlik edecek. Gizem-dram türündeki dizi 8 bölüm halinde izleyici karşısına çıkacak. Onur Güvenatam’ın oluşturduğu dizinin yürütücü yapımcı kadrosunda Özge Bağdatlıoğlu, Jason George ve Alex Sutherland görev yapıyor. "Hakan: Muhafız"ın ardından Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği 2. dizi olan "Atiye", Şengül Boybaş'ın 'Dünyanın Uyanışı' romanından uyarlanıyor. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit, Jason George ve ekibi kaleme alıyor. Yönetmen koltuğu ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık'a emanet edildi.

Netflix'in Uluslararası Yapımlar Genel Müdür Yardımcısı Kelly Luegenbiehl diziyle ilgili şu yorumları yaptı: “Beren Saat’in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye’den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul’da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz.”

"Atiye"nin ilk sezonunun bu yıl içerisinde gösterime girmesi planlanıyor.