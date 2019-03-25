Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'de başladığı müzik programıyla ekranlara dönen Alişan'ın bölüm başına ne kadar alacağı merak konusu olmuştu. Alişan'ın bölüm başına 14 bin TL alacağı iddia edildi.

"BU RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Milliyet yazarı Sina Koloğlu köşesinde Alişan'ın TRT'de başladığı programın detaylarını yazdı. Sina Koloğlu, "Alişan TRT Müzik'te programa başladı; 'Türkühane'... Bölüm başına 25 bin TL aldığı yazıldı. ''Bu rakam doğru değil'' dediler. Kulağıma gelen bilgi, yarısından biraz fazla... Yani 14 bin TL civarında bir rakamdan söz ediliyor.