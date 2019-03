Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz'la olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla ile rap müziğinin efsane ismi Tupac'ın Only God Can Judge Me şarkısını söyledi.

'BİRAZ RAPÇİ MİYİZ?'



Acun Ilıcalı'nın 'Biraz rapçi miyiz?' notuyla paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.Kızlarıyla olan fotoğraf ve videolarını paylaşmaktan mutluluk duyan Acun Ilıcalı'nın videosuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.