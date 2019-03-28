Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Erkek Müzik Sanatçısı' ödülünü alan Kenan Doğulu, Instagram hesabından paylaşım yaparak, üniversiteye ve ödül ekibine teşekkür etti.

Kenan Doğulu'yu ilk tebrik eden isim ise eşi Beren Saat oldu. Beren Saat, Kenan Doğulu'nun fotoğrafının altına 'Alkış' emojisi koyarak eşini tebrik etti.

'BOŞANMA YOK'

Eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı iddia edilen oyuncu Beren Saat dün yaptığı açıklamada ''Boşanmıyoruz'' demişti.

Oyuncu 15 gün önce bu konuda hakkında şu açıklamayı yapmıştı: ''Zaman verin, bir düşüneyim.''