Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cumhurbaşkanlığı, Dünya Tiyatrolar gününde “Sanat Varsa Hayat Var” adlı bir klip yayınlamış, tanınmış tiyatro oyuncularının yer aldığı klibi Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşmıştı. Dün o tiyatroculardan bazıları projeyi hazırlayan Nilgün Belgün’ün kendilerini kandırdığı iddia etti. Bir gazeteye açıklama yapan Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay videonun Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediklerini söyledi. Konunun muhatabı olan sanatçı Nilgün Belgün ise sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak bu iddialara cevap verdi. Videonun son hâlinden sanatçıların haberdar olduğunu kaydeden Belgün şu açıklamayı yaptı: Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvafakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hâli WhatsApp’tan herkesle paylaşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Fazıl Say konserine gitmesinden rahatsız olanlar, yine sanat için yapılan bir şeyden rahatsızlar. Cumhurbaşkanı’mız bize destek verip bizim için anlamlı olan bu günü kutladı. Buradaki kötü niyet ve düşünceyi anlamış değilim.

Cumhurbaşkanlığının sanata destek videosunda yer almayı övünecekleri yerde ayıplanacak bir şeymiş gibi göstermeye çalışan tiyatrocuların mahalle baskısı sebebiyle itiraz ettiği öne sürüldü.