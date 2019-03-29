Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selen Soyder ile Can Yaman, iki yıl önce rol aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Yaman'ın, rol arkadaşına çay bardağı fırlattığı iddia edilmiş ve ikili mahkemelik olmuştu.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; tanıklar dinlendi, setteki kamera görüntüleri incelendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, Yaman'ın suçlu olduğuna hükmetti.

GÜNLÜK 90 LİRA



Can Yaman, hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ünlü oyuncunun günlük kazancını ortalama 90 TL olarak belirledi. Karara göre Yaman, cezası karşılığında toplam 7 bin 830 lira ödeyecek.