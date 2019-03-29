Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapılırken, hayatını kaybetti.

Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.