Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapılırken, hayatını kaybetti.
Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
Murat Kekilli'nin babası hayatını kaybetti
29.03.2019 - 12:01 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adanalı sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapılırken, hayatını kaybetti.
Etiketler : Adanalı sanatçı Murat Kekilli,magazin haberleri,
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