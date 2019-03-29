Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu Eşref Kolçak’ın, yürümekte zorlandığı öğrenildi.

'GÖZLERİM AÇIK GİDER'

OnurAkayMedya’dan Nursel Eroğlu, Bursa’ya giderek Eşref Kolçak’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eşref Kolçak’ın akciğerlerinin tedavi edildiği ancak ayağında oluşan kireçlenme nedeni ile yerinden kalkamadığı ve yürümekte zorlandığı öğrenildi.

Nursel Eroğlu’na açıklama yapan Eşref Kolçak, “Sinemada 75 yıllık telif hakkımı almadan gidersem gözlerim açık gider.” dedi.

Sevenlerine sesli mesaj da gönderen oyuncu,”Beni ne kadar seviyorsanız ben sizi iki misli seviyorum. Hadi hepinizi öpüyorum canı gönülden.” ifadelerini kullandı.