Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yazar Metin Hara, bir buçuk yıldır ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşıyor. Son dönemlerde ayrıldıkları konuşulan çiftten Metin Hara iddialara son noktayı koydu.

Çıkan tüm iddialara rağmen sessizliğini koruyan Metin Hara, yaptığı açıklamada "Ayrılık yok" dedi.

"METİN HARA BENİ KULLANDI"

Amerikan basını 1,5 yıl beraberlik yaşayan Adriana Lima ile Metin Hara'nın ayrıldığını duyurmuştu. Lima'nın 'Metin Hara beni kullandı' imasında bulunduğu sosyal medya mesajını karşı tarafa teyit ettirerek doğrulayan Amerikan basınının açıklamalarına Metin Hara'dan cevap geldi.

"AYRILIK YOK"

Geçtiğimiz günlerde Adriana'nın yanına giden Hara, konu hakkında ilk kez konuşarak "İlişkimizde pürüzler var. Onları toparlamaya çalışıyoruz. Beraberliğimiz hakkında kimseye konuşmama karar aldık, ayrılık gibi bir şey yok" dedi.