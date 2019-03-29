Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zerrin Özer’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hayata sımsıkı sarıldım. Bir dönem hayatı boş vermişlik vardı, sıkıntılarım vardı. Ama bir şekilde insan yaşadıklarını analiz ediyor ve doğru olana karar veriyor. Artık her şeye olduğu gibi bakıyorum.

Bir süre kendimi soyutladım. Hayatımda kimseyi üzmemeye çalıştım ama insanlar beni çok fazla yordu. Benim için ‘çok iyi sanatçı’ değil de ‘çok iyi insandı’ desinler, bu yeter.

İlk kez açıklıyorum bunu. Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil.

Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi. 'Kalbimin ve yolumun yoldaşı' diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız."