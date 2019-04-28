Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde düzenlenen Roman Gecesi'nde şarkıcılar Güllü ve Hamiyet sahne aldı. Art arda sahneye çıkan Güllü ve Hamiyet, söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye katılanlara coşkulu anlar yaşattı. Her iki sanatçı da hayranlarının arasına girerek Roman havalarıyla bol bol oynadı.

Sahneden hayranlarıyla sohbet eden Güllü, önceki yıl mide küçültme ameliyatı olduğunu hatırlatarak, "Bir ameliyat oldum, 70 kilo birden verdim. Şimdi beni gören tanıyamıyor. Eskiden tombul bir kadındım. Herkesin hafızasına öyle yer etmiş. Şimdi gören önce çok şaşırıyor ardından bana 'Biraz kilo al, yüzün ortaya çıksın' diyorlar" şeklinde konuştu.

Otel sahibi Ramazan Aypek'in çiçek verdiği Güllü, "45 yaşındayım. İlk defa bir papatya hediye alıyorum" dedi. Otelin Genel Müdürü Hacı Ömer Özkul da Hamiyet'e çiçek verdi.