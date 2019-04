Türkiye Gazetesi

Oyuncu olmaya 12 yaşlarında karar verdiğini ve bu konuda her türlü eğitimi ve bilgiyi aldığınıda vurgulayan İrem Yaren Ercan, 17 yaşında olmasına rağmen oyuncu olarak altından kalkamayacağı bir karakter olmadığını ifade etti. Oyunculuğa adım atarken piyasa hakkında her tür bilgiyi aldığını, yeşilçam dönemini bile araştırdığını ve günümüzde bu mesleğin daha saygın ve korkulmayacak bir iş kolu olduğunu savundu. Yaşı küçük oyunculukta hedefleri büyük olan geleceğin yıldız adayı İrem Yaren Ercan “Benim için en önemlisi ailemin desteğiydi ve kararımı verdiğim günden beri hep desteklediler, attığım her önemli adım ailem sayesinde olacak, işimizin en önemli bir adımıda menajer, Tunay Gözden beyle tanışınca bu hiç sorun olmadı. Geriye kalan başarıya yürümek” dedi.