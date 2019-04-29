Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, geçtiğimiz ay ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Sinem Uslu, o günleri unutamıyor.

Güzel oyuncu, eşinin yoğun bakım önünde beklerken çekilen bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin. Çok zor bir 10 gün atlattık, ama çok şükür sağlıkla aldık bebeklerimizi kucağımıza. Şimdi o günlere gittiğimizde hala içimiz sızlıyor. Benim canım kocam yavrularımızı ve beni beklerken... Hayattaki en doğru temenni. ‘Sağlık olsun.’ Sevdiklerimiz yanımızda olsun. Gerisi teferruat."