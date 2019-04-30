Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilber Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve acil serviste tedaviye alınan Dilber Ay, saat 23.10 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 63 Yaşındaki şarkıcının ölüm haberi Düzce’de evinin bulunduğu Ağa Mahallesi'ndeki yakınlarını ve komşularını üzüntüye boğdu. Kardeşi Aynur Baguş; “Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben acı haberi damadımın evinde öğrendim. Ablan öldü dediler. Hemen buraya geldim. Halen inanamıyorum” dedi. Torunu Berivan Dursun, ananesi Dilber Ay'ın çok iyi bir insan olduğunu söyleyerek "Türkiye’nin başı sağolsun" dedi. Dilber Ay’ı anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi. Komşuları Dilber Ay için lokma dökerek başsağlığına gelen misafirlere dağıttılar. Dilber Ay'ın cenazesinin, ikindi namazını ardından Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.Sanatçı Ay'ın cenazesi Düzce'de defnedilecek.