Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019'da araba ödülü heyecanı vardı. Araba ödülü için Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda sonuna kadar mücadele etti ve bu büyük ödül için ter döktü. Gecenin sonunda oyunu kazanan kişi arabanın sahibi oldu. İşte, İşte Survivor 2019'da 59. bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 29 Nisan 2019 akşamı ekranlara gelen 59. bölümünde siyah ve beyaz takım araba ödülü için kıyasıya mücadeleye girdi. Araba oyununda Beyaz takım 10-2 kazanarak final oyununa kaldı.

Oyunda Hikmet ve Oktay finale kaldı ve Hikmet oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.