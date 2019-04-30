Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’e yerleşen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Alsancak’ta yeni bir iş yeri daha açtı. “Tatlıses Dürüm-Ciğer” ismiyle bir restoran açan ünlü sanatçı, hayranlarından yoğun ilgi gördü, açılış sırasında adeta izdiham yaşandı. Bir kadın ise Tatlıses’e nazar boncuğu taktı.

Ünlü sanatçı, eski eşi Derya Tuna, oğlu İdo ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte daha sonra açılış kurdelesini kesti. İbrahim Tatlıses, daha sonrada Derya Tuna, oğlu ve kızıyla birlikte yapılan ciğer dürümden tattı.

DİLBER AY İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Keyfi oldukça yerinde olduğu gözlenen Tatlıses, ünlü sanatçı Dilber Ay’ın ölümüne üzüldüğünü belirterek, yakınlarına başsağlığı diledi. Tatlıses, “Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir dostumdu, arkadaşımdı. Çok da iyi bir sesti; mert yürekli. Herkes sırayla gidecek” dedi.

'HEP BİRLİKTE İZMİRLİLEŞTİK'

İzmir’e yerleştiğini, artık İzmirli olduğunu belirten sanatçı, basın mensuplarının “Sizi İzmir’e bağlayan nedir?” sorusuna “aşk” yanıtını verdi. Tatlıses, “Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. İzmir’in aşkı, İzmir’e olan sevgim. 35 sene buranın ekmeğini yedim ben; gördüm ki ben 40 sene boşu boşuna yaşamışım. İzmir’i seviyorum, İzmir’de beni seviyor. Hep birlikte İzmirlileştik. Sevilmeyecek bir memleket değil” diye konuştu.

Tatlıses, yeni açtığı iş yeriyle ilgili de, “Ben yemediğimi yedirmem. Bugüne kadarda öyle yaptım. Babam bana söylemişti. Demişti ki; ‘Baba bu kuzu ciğeri neden alıyorsun, çok pahalı, dana ciğeri alalım?’ dedim. ‘Oğlum sende yiyorsun’ dedi. O günden bugüne 9 yaşındaydım o zamanlar aklımda kalmış. Baba mesleğim ciğercilik” şeklinde aktardı.

Derya Tuna, “Bir tane İstanbul’a açarsa ciğerci” derken, ünlü sanatçı, “İstanbul bitti hanım bitti. İstanbul’u kapatıyorum. Orada da var kebap salonu. Orayı buraya taşıyacağım” yanıtın verdi.