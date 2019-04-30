Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay, memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının naaşı evinin önünde yapılan duanın ardından Ağa Mahallesi Yeşil Camisi'ne getirildi. Sanatçıyı, sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk gönderdi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında ünlü sanatçı Düzce Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

“Türkülerimiz bir anayı kaybetti”

Cenazeye katılan sanatçılardan Mahmut Tuncer konuşmazken Latif Doğan, “Dilber ablanın türküleri ile büyüdüm. Onun albümlerini satarak evime harçlık götürdüm, değerli bir sanatçı ablamızdı. Bir anamızdı. Türkülerimiz bir ana kaybetti. Ama şu an sadece aramızdan ayrıldı o bizim yüreğimizde yaşayacak. Allah sevenlerine sabırlar versin. Camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi evine getirildi Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Ankara’dan alınarak evine getirildi. Dilber Ay’a Düzce’de evine gelen sanatçı Hakan Taşıyan “Allah nur içinde yatırsın” dedi.